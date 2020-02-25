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الخليفي: تجاوزنا مستهدفات ترخيص شركات التقنية المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخلفي، أن مؤسسة النقد تتجاوز مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية محلية قبل نهاية 2020.

وقال الخليفي، في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات (ميفتك) في نسخته الثالثة بالرياض أمس «نسعى في مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وملتزمون برفع مستوى التنوع في نوعية الخدمات والحلول لجميع الأطراف، بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحدة.»

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وأضاف «أطلقت مؤسسة النقد التراخيص لشركات المدفوعات الرقمية في قطاع التقنية المالية، وقد منحت الترخيص لشركة محافظ إلكترونية (STCPay)، وشركة خدمات مدفوعات «جيديا»، كما تم الترخيص لشركتي محافظ الكترونية «هللة» و»بيان باي»، وبهذا تتجاوز مؤسسة النقد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي وضع هدف ترخيص ثلاث شركات تقنية مالية محلية فاعلة بالسوق قبل نهاية 2020».

وفيما يخص دعم شركات مدفوعات جديدة ليست ضمن البيئة التجريبية، أفاد بأن المؤسسة منحت الموافقة الأولية لشركتي محافظ الكترونية «نون باي» و»كريم باي»، متيحة الفرصة لمثل هذه الشركات الواعدة في قطاع المدفوعات، وذلك للمضي قدما في دعم الشركات ذات الابتكارات والتقنيات المالية في المدفوعات الرقمية التي تساند مختلف القطاعات (النقل والتجارة الالكترونية وغيرها).

وتطرق الخليفي إلى أهم النتائج والإنجازات المتحققة في نظام المدفوعات الالكترونية في السوق السعودي، مبينا أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) بلغ 918.5 مليون عملية بنسبة نمو 442 %، واحتلت تقنية الاتصال قريب المدى عبر البطاقات البنكية وأجهزة الجوال الذكية نسبة 56.5 % من مجمل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، حيث بلغت قيمة هذه العمليات 94 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 1431%. كما بلغ عدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الجوال الذكية عبر نقاط البيع 106.5 ملايين عملية، بقيمة 9 مليارات ريال تمثل 10% من مجمل قيمة العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنفس العام».