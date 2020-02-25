التجارة تحصل على 6 شهادات واعتمادات عالمية من منظمة (ISO)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
منحت منظمة الأيزو ISO الدولية، وزارة التجارة والاستثمار 6 شهادات واعتمادات دولية لإكمالها بنجاح تطبيق المعايير القياسية في الأنظمة الإدارية.
وجاء تبني الوزارة لهذه المواصفات كجزء من التحسينات المستمرة في أعمالها التشغيلية، وسعيها إلى التميز المؤسسي، حيث تساهم المواصفات في تطوير بيئة العمل وتحسين تجربة العميل والتكامل مع المجتمع.
وقامت الوزارة بتحسين إجراءات العمل الخاصة بالخدمات والتدقيق الداخلي ووضع منهجية واضحة تعتمد على قياس الخدمات وانطباعات المتعاملين، مطبقة بذلك المعايير الخاصة بنظام إدارة الجودة ISO 9001، فيما حددت منهجية لضمان إيجاد ومشاركة المعارف بين الموظفين والوكالات، وهذا أدى لصناعة قرارات مبنية على بيانات وقياسات علمية، وهو ما يتوافق مع معايير نظام إدارة المعرفة ISO 30401.
وفيما يتعلق بنظام الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، تبنت الوزارة أفضل الممارسات في البيئة المكانية، من خلال توفير مكان مناسب وإضاءة مناسبة، وكافة التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الموظف والعميل، وعملت على تطبيق معايير نظام إدارة الأمن BS 1600، من خلال توفير كاميرات المراقبة، وحفظ سرية المعلومات الرقمية والورقية.
وجاء حصول الوزارة على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001 نتيجة لاهتمامها برفع كفاءة استغلال الموارد البيئية مثل الكهرباء والوقود والمياه و الورق بشكل إيجابي يساهم في الحد من أي آثار سلبية على البيئة.
6 شهادات دولية لتطبيق المعايير القياسية في الأنظمة الإدارية التالية:
- نظام إدارة الجودة ISO 9001
- نظام إدارة المعرفة ISO 30401
- نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001
- نظام إدارة الأمن BS 16000
- المواصفة الإرشادية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000
- نظام إدارة البيئة ISO 14001
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