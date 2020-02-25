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أرامكو تتفق مع الالكترونيات المتقدمة لتطوير جهاز للأمن السيبراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

وقعت أرامكو السعودية وشركة الالكترونيات المتقدمة اتفاقية تطوير وتصنيع مشترك لجهاز الأمن السيبراني «صمام البيانات»، الأول من نوعه في المملكة، وذلك تزامنا مع أعمال منتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء».

وأوضح نائب رئيس أرامكو السعودية لتقنية المعلومات المهندس يوسف العليان أن تطوير وتصنيع الجهاز محليا بعقول سعودية، وتسجيل أرامكو السعودية براءتي اختراع لدى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يمثلان نقلة نوعية في مجال أمن المعلومات، ويشكل التعاون المثمر بين شركتي أرامكو السعودية والالكترونيات المتقدمة خطوة رائدة في مشروع توطين التقنيات المتقدمة التي تلبي حاجات السوقين المحلي والعالمي.

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ووصف العليان «اكتفاء» بأنه أحد أبرز مبادرات أرامكو السعودية في دفع عجلة توطين الصناعات والخدمات وتعزيز المحتوى المحلي، وتحت مظلة البرنامج يكون الإعلان عن تدشين المنتج المحلي تحقيقا لأهداف المملكة الأساسية في توطين التقنيات والاكتفاء الذاتي في تلبية الاحتياجات، وكذلك بناء قاعدة راسخة من التعاون المستقبلي بين الشركات محليا.

«صمام البيانات»

من أهم أدوات الأمن السيبراني، ويستخدم لحماية شبكات اتصالات المنشآت الحيوية من الهجمات السيبرانية، ومنع أي اختراق خارجي، وبالتالي حماية المعلومات القيمة والأنظمة الصناعية الحساسة. ويتميز الجهاز بسهولة تركيبه وتهيئته وصيانته، وبسرعة معالجة للمعلومات تصل إلى 10 جيجابت/ثانية.