شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم.. "البترول": الإتاوة فى مزايدة الذهب لا تقل عن 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء عددا من الأحداث الاقتصادية التى رصدها ”الخليج 365” كان من بينها إعلان وزير المالية عن عدم توقيع الحجز الإدارى لتحصيل مستحقات الضرائب قبل التنبيه بالسداد، وإعلان وزيرة التخطيط ان اجإلى الناتج المحلى بلغ 5.3 تريليون جنيه .

المالية: عدم توقيع الحجز الإدارى لتحصيل مستحقات الضرائب قبل التنبيه بالسداد

الدكتور محمد معيط وزير المالية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد خلاله أنه تم التنبيه على جميع المواقع التنفيذية بمصلحة الضرائب، والتى تشمل (الدخل – القيمة المضافة) بعدم توقيع الحجز الإدارى على المدينين إلا بعد اتخإذ كافة الإجراءات الواردة بقانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وذلك من خلال مطالبة المدين بالمديونية، والتنبيه بالسداد والإنذار بالحجز، مع منحه المهلة القانونية للسداد.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم كذلك إخطار المدين قبل توقيع الحجز بخطاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول بضرورة الحضور للمأمورية لتسوية المبالغ واجبة الأداء المستحقة عليه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، وإلا سيتم توقيع الحجز الإدارى على أمواله، مؤكداً أنه سيتم الإشارة بالإخطار إلى أنه إخطار أخير للسداد، على أن يتم تطبيق ذلك على كافة أنواع الحجوز.

وزيرة التخطيط: 5.3 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلى الإجمإلى فى 18/2019

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شاركت الدكتورة وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 18/2019.

وفى بداية حديثها أثنت الدكتورة هالة السعيد على الجهد الكبير للجنة الخطة والموازنة فى مراجعة الحساب الختامي، مشيرة إلى أن كل الملاحظات التى جاءت بها اللجنة هى ملاحظات قيمة ومهمة.

وأوضحت السعيد أنه بمتابعة أداء الدولة المصرية فى العام المإلى 18/2019، وهو العام الذى يأتى بعد عامين من إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهى فترة ليست بكبيرة فى عمر التنمية؛ نجد أنه فى هذا الإطار قامت الدولة المصرية بعمل قدر عال من التوازنات؛ من حيث الحفاظ على تخفيض معدلات العجز والدين والعمل فى ذات الوقت على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل على مستوى مختلف القطاعات، موضحة أن هذا التوازن هو عملية صعبة، نجحت فيه الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى فترة قصيرة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الناتج المحلى الإجمإلى بلغ 5.3 تريليون جنيه فى 18/2019 وهو ما يزيد بالأسعار الجارية بحوإلى 20% عن الناتج المحلى الإجمإلى فى 17/2018، موضحة أن الإنفاق الاستثمارى ساهم بحوإلى 40% من النمو الاقتصادى، و30% من صافى التغير فى الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكى.

وزير الإسكان: صب أسقف الدور الأول علوى بعمارات "JANNA" بمدينة ملوى الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأول علوى بعددٍ من العمارات بمشروع"JANNA"للإسكان ألفآخر بمدينة ملوى الجديدة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيداً للانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بتنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة، واستكمالاً لتنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى بمدينة ملوى الجديدة على مساحة ٨٨٠ فدانا، حيث تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بالمدينة بزيادة معدلات التنفيذ حتى الآنتهاء من جميع الأعمال فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها بالمدينة حتى الآن بلغ نحو 100 مليون جنيه.

وزارة التجارة: 1.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع كوريا الجنوبية خلال 2019

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الاتفاق مع الحكومة الكورية على تشكيل فريق عمل من الخبراء بالبلدين لبحث اقامة شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وكوريا الجنوبية تشمل كافة مجالات التعأون المشترك بما فيها قطاعات التجارة والصناعة والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع يو ميونج هى وزيرة التجارة الكورية والوفد المرافق لها والتى استعرضت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنمية التعأون التجارى والصناعي بين مصر وكوريا الجنوبية، حضر اللقاء أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وطارق شاش رئيس القطاع المركزى للتخطيط والتعأون الدولى بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى ويون يوتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

تعرف على تفاصيل المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن رقم 1لعام 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم عن المزايدة العالمية للبحث عن الذهب رقم 1لسنة 2020.

تضم المزايدة عدة قطاعات ابعاد القطاع الوأحد، وتتترأوح مساحة القطاع الوأحد حوإلى ١٧٠ كم مربع، تحت نظام الاتأوة والضرائب ونسبة مشاركة المجانية،.

تبدأ المزايدة اعتبار من منتصف مارس المقبل حتي منتصف يوليو المقبل كما أن المزايدة مستمرة بعد هذا التاريخ كل اربعه أشهر.

وكانت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، قد كشفت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث رجحت المصادر، أن تتم عملية الطرح نهاية شهر فبراير الجارى أو منتصف مارس المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تلك المزايدة هى الأولى بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحة التنفيذية، موضحة أنها مختلفة تماما عن المزايدات التى طرحتها الهيئة خلال ألفترات الماضية.

فيديو.. وزير البترول: الإتأوة فى مزايدة الذهب لا تقل عن 5% طبقا للقانون والضريبة تصل لـ22.5%

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركات المتقدمة لمزايدة الذهب يحق لها اختيار المنطقة التى ترغب فى التنقيب فيها واختيار بلوك أو مساحة معينة بدون قيود على عكس الوضع فى السابق، حيث كان يتم تحديد مساحة وأبعادها وفرضها على المستثمر.

وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنه فيما يتعلق بنظام الاتأوة والضرائب أوضح الوزير أن نسبة الإتأوة لا تقل عن 5% طبقا للقانون فيما تصل الضريبة إلى 22.5%، كما أن نسبة المشاركة المجانية لا يقل حدها الأدنى عن15%، مشيرا إلى أن هذه النسب ستكون محل منافسة بين الشركات المتقدمة للمزايدة.

وأشار المهندس طارق الملا، إلى أن الشركات الراغبة فى المشاركة عليها ان تتقدم بعروضها لهيئة الثروة المعدنية والإطلاع على المعلومات وشراء حزم البيانات بقطاعات هذه المزايدة بطلب مسبق طبقا للأسعار المعلنة فى هيئة الثروة المعدنية.

الإحصاء: 6.3% زيادة فى كمية الإنتاج السمكى عام 2018

صورة ارشيفية

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بلغ إجمإلى كمية الإنتاج السمكى 1.9مليون طن عام 2018 مقابل1.8مليون طـن عام 2017 بنسبة زيـادة قـدرها 6.3%، وقد احتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنتاج فقد بلغت نسبته80.1% يليه الإنتـاج بالبحيرات بنسبة 10.1% ثم الإنتاج بالمياه البحرية بنسبة 5٫4% فالمياه العذبة بنسبة 3.8% وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.6% من اجمإلى الإنتاج السمكى.

كما بلغ انتاج الأسماك بالمزارع السمكية 1.6مليون طن عام 2018 مقابل 1.4مليون طن عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 7.5% عن العام السابق ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية.

وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتاج السمكى مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى، بورى، دنيس، قاروص، موسى، مرجان...) بنســبة 97.9% يليها الأصنـاف الأخرى بنسـبة 0.9% والقشريات ( جمبرى، كابوريا) بنسبة 0.7% يلاها الرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة 0.3% ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) بنسبة 0.2% من إجمإلى الإنتاج السمكى.

فيديو.. وزير البترول: السماح للمستثمرين باختيار مناطق التنقيب والمساحة بدون قيود

صورة أرشيفية

قال المهندس طارق الملا خلال مؤتمر صحفى عقده للاعلان عن المزايدة ان المزايدة ستتم تحت نظام الاتأوة والضريبةعلى يبدأ تلقى العروض بداية من يوم 15مارس المقبل وان يتم غلق الباب يوم 15يوليو المقبل الساعة 12ظهرا.

وأضاف المهندس طارق الملا، أنه من المقرر طرح مزايدات أخرى متتالية كل 4 اشهر بعد ذلك.

وأشار الوزير إلى تطبيق نظام جديد حيث سيتم طرح المزايدة على مساحة 56ألف كيلومتر فى الصحراء الشرقية من خط عرض 23إلى خط 28.

وكانت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، قد كشفت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث رجحت المصادر، أن تتم عملية الطرح نهاية شهر فبراير الجارى أو منتصف مارس المقبل.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 أمام الجنيه المصرى

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 ، أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 16.82 جنيه للشراء، 16.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.76 جنيه للشراء، 16.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.03 جنيه للشراء، 20.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.03 جنيه للشراء، 20.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.12 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.49 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع.

انخفاض أسعار الذهب 12 جنيها وعيار 21 يسجل 713 جنيها للجرام

صورة أرشيفية

سجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا تراجع ملحوظ اليوم الثلاثاء، مع اتجاه لجنى الأرباح عقب صعود أوقية الذهب إلى 1683 دولاراً فى أعلى مستوى لع عالمياً منذ مارس 2013.

وفى سوق الصاغة بمصر، تراجع سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات بعد هبوطها مساء أمس 9 جنيهات، ليكون المجموع منذ مساء أمس انخفاضا نحو 12 جنيها، عقب هبوط سعر أوقية الذهب من 1683 إلى 1656 دولار، مع اتجاه لجنى الأرباح.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 يسجل 611 جنيها.

عيار 21 يسجل 713 جنيها.

عيار 24 يسجل 815 حنيها .

الجنيه الذهب 5704 جنيها.

أوقية الذهب 1656 دولار.