شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يوقع عقد تسهيلات ائتمانية تصل لمليار جنيه لتنفيذ مشروعات تكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع البنك الأهلي المصري عقد تسهيلات ائتمانية لصالح شركة فايبر مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تصل إلى مليار جنيه، من أجل تنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية التي تتولي الشركة تنفيذها.

حضر التوقيع كل من هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى والمهندس أحمد محمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايبر مصر ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف نبيه نائب رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصرى وفريقي عمل القطاعات المعنية بالبنك والشركة.

وقال هشام عكاشة إن عقد التمويل يأتي في إطار الدور القومي للبنك الأهلي المصري وحرصه على دعم تنفيذ المشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في كافة المجالات باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية ومنها مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تعد أحد أهم استراتيجيات البنك التوسع في تفعيل الخدمات الرقمية التي تواكب أحدث الأساليب المصرفية العالمية والتي تتواكب مع خطط الدولة للتحول الرقمي في كافة المجالات وتتوافق أيضا مع حرص البنك المركزي علي تعزيز الشمول المالي وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية باعتبارها أحد وسائل التنمية الاقتصادية المستدامة للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، حيث سيتيح التمويل الذى يقدمه البنك للشركة استكمال وتنفيذ ما يسند لها من مشروعات قومية خلال الفترة القادمة مؤكدا علي أن اتاحة قروض لمشروعات وأعمال المقاولات يعد جزءا أساسيا من الدور الذى يقوم به البنك الأهلي المصري في مجال الوساطة المالية والذي تدعمه جدارة البنك الائتمانية والاقتصادية.

ومن جانبه أشاد المهندس أحمد مكي بالتعاون بين البنك الأهلى المصرى وشركة فايبر للاتصالات وتكنولوجيا، والذي سيساهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة، حيث تتضمن رؤية الشركة والقائمين عليها أن تصبح من أكبر الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية مثل التعليم، والنقل والقطاع العقاري والذي يتيح تأثير ملحوظ على البنية التحتية التكنولوجية لتلك القطاعات.

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وأضاف شريف نبيه، أنه سبق للشركة تنفيذ العديد من المشروعات القومية خلال الفترة الماضية منها على سبيل المثال تحديث البنية الاساسية لعدد 2500 مدرسه تعليم ثانوي وربطها بشبكة الانترنت، تحديث نظام الاشارات في خط السكة الحديد بنها – بورسعيد، إنشاء مركز بيانات جميع الوزارات والهيئات الحكومية بمبني وزارة الدفاع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد يحيي أبو الفتوح على حرص البنك الأهلي المصري على تفعيل استراتيجيته للتحول الرقمي والتي قام في إطارها بافتتاح أول نموذج لفروع الخدمة الإلكترونية لأول في مصر والتي وصل عددها إلى سبعة فروع حتى الآن، والتي يستهدف البنك الوصول بها إلى 25 فرع بنهاية العام الحالي 2020، مضيفا أن البنك أطلق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت البنكي " الأهلي نت" للتيسير بصورة أكبر علي العملاء ولجذب المزيد من العملاء الجدد وخصوصا فئات الشباب ممن لديهم اهتمام باستخدامات التكنولوجيا الحديثة في المعاملات المصرفية، إضافة إلى إطلاق خدمة الموبايل بانكنج NBE Mobile الذي يتيح تجربة مصرفية متطورة سهلة وآمنة وسريعة من خلال العديد من الخدمات المصرفية التي يمكن إجرائها من أي مكان و في أي وقت مضيفا أن البنك الأهلي المصري يتبني أيضا دعم التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية"Fintech" لإتاحة أحدث أساليب السداد الإلكتروني كما كان له السبق في التعاون مع البنك المركزي المصري في مسابقه تحدى الابتكار "Innovation Challenge" بالشراكة مع منصة فينتك جالاكسي.

وقال شريف رياض أن عقد التسهيلات يتضمن تمويل النشاط الجاري للشركة، وكذا فتح اعتمادات مستنديه خارجية لاستيراد مستلزمات انتاج للشركة أو اعتمادات محلية أو قبول مستندات شحن او اصدار خطابات ضمان محلية بأنواعها.