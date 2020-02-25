شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو": عوائد إيجابية مرتقبة من تطوير حقل الجافورة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو السعودية" إن الإنتاج المستقبلي لحقل الجافورة للغاز سيكون له أثر مالي إيجابي على عملاق النفط السعودي.

وقال الناصر إن أرامكو ستطرح جولات لترسية عقود أعمال الحقل، ومن المرجح أن تشارك فيها الشركات نفسها وغيرها، بحسب قناة "العربية".

ووافقت اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماع عقد مؤخراً اجتماعاً برئاسة الأمير محمد بن سلمان على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه بالمملكة.

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وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وتقدر احتياطيات الغاز في الجافورة، أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب في السعودية، بواقع 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.

وأوضح أمين الناصر أن مشروع الغاز الصخري الجديد خارج أمريكا سيساعد المملكة على تقليل حرق النفط لاستخدامه في توليد الكهرباء 800 ألف برميل يوميا في المتوسط.

وتسعى شركة أرامكو السعودية لإطلاق أكبر مشروع لاستغلال الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة لتعزيز معروض الغاز المحلي وإنهاء حرق النفط في محطات توليد الكهرباء لديها.