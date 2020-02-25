شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البحرين القابضة" ترتفع 46% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة البحرين الوطنية القابضة، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 46.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح- عائدة لمساهمي الشركة الأم- بقيمة 4.8 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.3 مليون دينار خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في صافي الأقساط المكتسبة وانخفاض صافي المطالبات المتكبدة.
وفي المُقابل، تراجع صافي المطالبات المتكبدة إلى 11.1 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 12 مليون دينار للعام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 4.5 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
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