شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "أسمنت أم القرى" 688% خلال 2019 وإدارتها تُوصي بوزيعات نقدية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت أم القرى، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 688.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 79.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 106.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 35.3 مليون ريال خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018. كذلك إنخفضت المصاريف البيعية والتسويقية خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 55.6% إلى 255.9 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 164.4 مليون ريال خلال العام 2018.
وأوصى مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019 بقيمة 13.8 مليون ريال، بواقع 0.25 ريال للسهم.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 52.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 719%.
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