شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر ملكية بالسعودية منها تحويل الهيئة العامة للاستثمار لوزارة وإسنادها للفالح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه، وتحويل الهيئة إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، ثم تعيين المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزيرًا لها.

كذلك إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتكليف الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

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كما نصت الأوامر الملكية على تعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة"، وإعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

وكذلك تحويل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.

أيضا كان ضمن الأوامر الملكية تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة.