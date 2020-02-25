شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يتجه نحو الهبوط ليسجل خسائر بأكثر من 300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول الأسهم الأمريكية نحو التراجع بشكل قوي خلال تعاملات الثلاثاء بعد ارتفاعها قليلأً في بداية الجلسة، وذلك مع استمرار تركيز الأسواق العالمية على تداعيات فيروس "كورونا".



ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية لأحد العقاقير المضادة لـ"كورونا"، إلا ان الفيروس يواصل حصد المزيد من الأرواح في الصين ودول أخرى.

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وكانت إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران قد أعلنت اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا وتسجيل عدد من الوفيات أيضاً.



ويخشى محللون من امتداد تأثير هذا الفيروس على نمو الاقتصاد العالمي وأداء الشركات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 16:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 325 نقطة) إلى 27636 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1..3% (ما يعادل 118 نقطة) إلى 9102 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 3176 نقطة.