شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع دون التوقعات لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات "كونفرنس بورد" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين بأمريكا بأقل من المتوقع في الشهر الجاري على الرغم من استمرار تفشي فيروس "كورونا".



وارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 130 في فبراير/شباط من 130.4 نقطة في يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 132.6 نقطة.



يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الدول حول العالم كالصين وإيطاليا وكورياا الجنوبية تعاني من فيروس "كورونا".