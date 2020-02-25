شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع على نحو طفيف بداية الجلسة..والداو جونز أدنى 28 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية جلسة الثلاثاء وذلك عقب خسائر حادة بالأمس نتيجة إشارات على انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول مما دفع "داو جونز" للهبوط بحوالي 1031 نقطة.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنها قدمت طلب للكونجرس بتمويل قيمته 2.5 مليار دولار لمواجهة تحديات فيروس "كورونا".

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وكانت إيطاليا وكوريا الجنوبية قد أعلنتا عددا من الإصابات والوفيات بالفيروس كما ارتفع عد الوفيات في إيران وظهرت إصابات في الكويت والبحرين واليابان.



من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية لبذل المزيد من الجهد لاحتواء "كورونا" مشيرة إلى جود عقار "ريديزفر" هو الوحيد الذي أثبت فاعلية في علاج الفيروس حتى الآن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول السااعة 15:18 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 27964 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل ستت نقاط) إلى 9227 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 3234 نقطة.