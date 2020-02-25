الاقتصاد

النحاس ينخفض هامشيا والأنظار على تطورات فيروس كورونا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم بشكل طفيف عقب خسائر الأمس في عدد من الأسواق العالمية نتيجة المخاوف حيال انتشار فيروس "كورونا".


يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الصينية استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالفيروس التاجي القاتل.


لكن ما أثار المخاوف بشدة في الأسواق انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ في كل من إيطاليا وكورياا الجنوبية وظهور المزيد من الإصابات في فرنسا والكويت والبحرين.

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وطالبت منظمة الصحة العالمة بتكاتف الجهود الرامية إلى احتواء الفيروس قبل ان يصبح وباءً عالمياً.


ولا تزال الشركات والصناعات المختلفة تعيد تقييم تداعيات انتشار "كورونا" على أعمالها في الربع السنوي الأول.


وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت طلب تمويل طاريء من الكونجرس من أجل مواجهة التداعيات الخطيرة المحتملة جراء فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأكبر في العالم.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2.58 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.59 دولار وأقل سعر عند 2.57 دولار.

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