شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 15.52 جنيه بنهاية التعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 25-2-2020، خلال آخر تحديثات للأسعار، وذلك مقارنة بأسعار تعاملاته صباحا، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعا بمقدار قرشين لـ 3 قروش، في حين ارتفع في البنك المركزى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.50 جنيه للشراء، 15.60 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعره في بنك قناة السويس بمقدار 3 قروش ليسجل 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع بعد ان كان سعره صباحا 15.50 جنيه للشراء، 15.60 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.51جنيه للشراء.

15.61جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.52 جنيه للشراء مقابل 15.50 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.

15.62جنيه للبيع مقابل 15.60 جنيه بارتفاع قدرة قرشين

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.53 جنيه للشراء مقابل 15.50 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

15.63جنيه للبيع مقابل 15.60 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.51جنيه للشراء، مقابل سعره 15.50 جنيه للشراء بارتفاع قدرة قرش.

15.61 جنيه للبيع، مقابل سعره 15.60 جنيه للبيع بارتفاع قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.53 جنيه للشراء، مقابل سعره 15.52 جنيه للشراء بارتفاع قدرة قرش.

15.63جنيه للبيع، مقابل سعره 15.62 جنيه للبيع بارتفاع قدرة قرش.

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سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.52 جنيه للشراء، مقابل سعره 15.51 جنيه للشراء بارتفاع قدرة قرش.

15.62 جنيه للبيع، مقابل سعره 15.61 جنيه للبيع بارتفاع قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.50جنيه للشراء.

15.62جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.51 جنيه للشراء.

15.61جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.51 جنيه للشراء.

15.61جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.51 جنيه للشراء

15.61 جنيه للبيع

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.