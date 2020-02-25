شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بدعم تصريحات وزير الطاقة السعودي ،حول ثقته فى الشراكة داخل تحالف أوبك بلس ،ويكبح تلك المحاولات مخاوف ضعف الطلب العالمي على الوقود ،جراء تفشي انتشار فيروس كورونا فى كوريا الجنوبية والشرق الأوسط وأوروبا ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.01$ ، من مستوى الافتتاح عند 51.32$، وسجل أدنى مستوي عند 51.10$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 56.96$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.14$ ، وسجل أدنى مستوي عند 56.00$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 3.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 50.46$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.9% ،وسجلت مستوي 55.16$ الأدنى منذ 13 شباط/فبراير.

وتعاذ تلك الخسارة اليومية الأكبر منذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي ، إلى تصاعد المخاوف حيال الطلب العالمي ،بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا فى بلدان أخرى غير الصين.

حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2% الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين ،والعقوبات الأمريكية على فنزويلا ،والهبوط الحاد فى إنتاج النفط الليبي.

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عبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الثلاثاء عن ثقته فى الشراكة داخل تحالف أوبك بلس ،وقال إن المجموعة لم تتخذ قرارا بشأن تمديد أو تعديل اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

ويشير خبراء الطاقة إلى إنه من المرجح مع تفشي انتشار فيروس كورونا ،أن يفرض المزيد من الضغوط على أوبك وحلفائها لاتخاذ إجراءات تحافظ على الاستقرار فى أسواق النفط.

وقال رئيس شركة أرامكو السعودية "أمين ناصر" لوكالة رويترز يوم الاثنين إن الشركة تتوقع أن يكون تأثير فيروس كورونا على الطلب قصير الأجل ،وأن يرتفع الاستهلاك فى النصف الثاني من العام.

تكثف البلدان فى جميع أنحاء العالم جهودها من أجل منع تفشي انتشار فيروس كورونا ، والذي أصاب أكثر من 80 ألف شخص حول العالم وقتل أكثر من 2,500 شخص ،أكثر بعشرة أضعاف فيروس السارس الذي انتشار فى عامي 2002 و 2003.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.