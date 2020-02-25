شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبتعد عن أعلى مستوى فى 3 سنوات قبيل بيانات الثقة بالاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة الأمريكية هذا العام لتخفيف الضغوط السلبية على الاقتصاد الناجمة عن تفشي فيروس كورونا عالميا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأمريكي "أكبر اقتصاد فى العالم".

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 99. 12 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.33 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.39 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 99.91 نقطة.

حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.2% الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل استمرار الإقبال على شراء العملة الأمريكية ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،وتزايد المخاطر بالأسواق وتركيز المستثمرين على شراء أفضل استثمار بديل.

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انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فى الولايات المتحدة ، فى ظل تصاعد مخاوف تفشي فيروس كورونا عالميا ،وتأثيره السلبي المحتمل على مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

ولذلك ارتفعت أيضا العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية بحلول حزيران/يونيو القادم، وبأكثر من 50 % احتمالات تخفيضها بحلول نهاية العام، الأمر الذي أوقف موجة اندفاع شراء الدولار الأمريكي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،إيجابية البيانات قد تساعد العملة الأمريكية فى تقليص خسائرها التي تتكبدها فى الوقت الحالي.

بحلول الساعة 15:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال شباط/فبراير المتوقع 132.6 نقطة من 131.6 نقطة في كانون الثاني/يناير.