نمو إنتاج النفط الصخرى الأمريكى سيتباطأ إلى نحو 700 ألف ب/ى فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير الأمريكية العملاقة للخدمات النفطية اليوم الثلاثاء، إن نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري سيتباطأ إلى ما بين 600 ألف و700 ألف برميل يوميا في 2020 وإلى 200 ألف برميل يوميا في 2021. وأجبر تراجع أسعار النفط ومطالبة المستثمرين بعوائد أعلى منتجي النفط الصخري الأمريكي على تقليص الاستثمار وخطط زيادة الإنتاج. وقال "العام المقبل سيبلغ 200 ألف برميل يوميا" مضيفا أن هذا هو تقديره في الوقت الحالي.

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