شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية: لا خطط لإدراج ثانوى لمدة عام من الطرح الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية لرويترز اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لإدراج ثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة لمدة عام من الطرح الأولي.
وأضاف أن الإدراج العالمي "هو أمر سنبحثه في وقت لاحق".
وانتهت أرامكو من طرحها العام الأولي في ديسمبر .
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إن التأثير على الشركة ضئيل بعد انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الناصر خلال حلقة نقاشية في مؤتمر بالرياض "عندما نضع خططنا، نأخذ في الحسبان وجود فائض في الإمدادات أو نقص فيها وهذا جزء من مرونتنا، فقد مررنا بالكثير من الدورات لعدد كبير من المرات".
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