تجار: تونس تشتري نحو 125 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون إنه يٌعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 125 ألف طن من قمح الطحين اللين للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أُغلقت اليوم الثلاثاء. وتردد أنه جرى شراء القمح على خمس شحنات تزن الواحدة منها 25 ألف طن بأقل سعر عند 232.92 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن. والقمح للتوريد بين 15 مارس و25 مايو على حسب المنشأ.

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