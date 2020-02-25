أرباح "البحرين للملاحة والتجارة" تتراجع 3% بالربع الرابع وإدارتها تُوصي بتوزيع أرباح نقدية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 3.3% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 3.2 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.3 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الرابع إلى نخفاض الربحية للشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة ونتيجة ارتفاع تكاليف التمويل والتوسع في الأعمال.
وفي المُقابل، ارتفع الدخل الشامل للربع الرابع إلى 3.5 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 3.1 مليون دينار للربع المُماثل من العام 2018.
هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 9.2 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.4 مليون دينار خلال العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 9.5%.
وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم، أي بما يعادل 0.050 فلساً للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره 7.118 مليون دينار بحريني.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 6 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.1 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
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