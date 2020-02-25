شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بنك البحرين والشرق الأوسط تتراجع 98% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك البحرين والشرق الأوسط، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الخسائر بنسبة 97.9% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي خسارة- خاص بملاك البنك- بلغ 3.9 مليون دينار بحريني مقابل خسائر بلغت 189.4 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018.

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وأرجع البنك الانخفاض في الخسائر إلى النتائج الإيجابية لمخصصات الاضمحلال البالغة 303 ألف دينار خلال العام 2019، مُقابل النتائج السلبية لمخصصات الاضمحلال البالغة 195.6 مليون دينار.

وبحسب بيان البنك، بلغ صافي دخل الفوائد 16 ألف دينار بحريني في العام 2019، مقابل 11.4 مليون دينار بحريني خلال السنة المالية 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي خسائر بلغ 1.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 192.7 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.