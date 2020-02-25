جوجل يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 25-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جوجل (GOOG) انخفاضا في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.28% بما يعادل -63.52 نقطة ليستقر عند سعر 1,421.59 دولار، ليستند السهم لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، متخطياً دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعرض نفسه لضغطه السلبي.
تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم 1,426.77، ففي حالة ثبات هذا المستوى نرجح عودة تعافي السهم وارتفاعه من جديد، ليستهدف مرة أخرى مستوى المقاومة المحوري 1,529.37.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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