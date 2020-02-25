شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يهوي انخفاضاً – تحليل – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جنرال موتورز (GM) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.50% بما يعادل -1.56 نقطة ليستقر عند سعر 33.09 دولار، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.31، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 31.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط