شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يؤكد على كسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.18% بما يعادل -0.39 نقطة ليستقر السهم عند سعر 11.86 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 12.24، ليستهدف مستوى الدعم القريب 11.35.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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