شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستند لآخر محطاته الإيجابية – تحليل – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فيس بوك (FB) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السهم دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي، مسجلاً خسائر فادحة بلغت نسبتها -4.50% بما يعادل -9.46 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 200.72 دولار، ليستند السهم لآخر محطاته الإيجابية التي قد تساعده على التعافي وهو مستوى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا مازالت هناك احتمالية لعودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 193.27، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 208.68.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك يستند لآخر محطاته الإيجابية – تحليل – 25-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.