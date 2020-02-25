شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستند لآخر محطاته الإيجابية – تحليل – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فيس بوك (FB) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السهم دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي، مسجلاً خسائر فادحة بلغت نسبتها -4.50% بما يعادل -9.46 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 200.72 دولار، ليستند السهم لآخر محطاته الإيجابية التي قد تساعده على التعافي وهو مستوى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا مازالت هناك احتمالية لعودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 193.27، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 208.68.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه