فورد يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 25-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبد سهم فورد (F) خسائر فادحة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.06% بما يعادل -0.32 نقطة ليستقر السهم عند سعر 7.57 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.90، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.41.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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