شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليتحرك دون مستوى 0.6600، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.6560 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.6670 لمواصلة الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6570 والمقاومة 0.6640

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط