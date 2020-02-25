شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للانخفاض الآن بعد اختبار حاجز 56.00 دولار، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 53.23، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بفقدان العزم الإيجابي ليدعم التوقعات السلبية، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 57.36.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط