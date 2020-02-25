شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية بعد الارتفاع الذي شهده هذا الصباح، بينما يتقاطع مؤشر ستوكاستيك بشكل سلبي الآن، وبالتالي، فإن الفرص متاحة لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 49.40، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 53.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط