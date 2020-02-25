شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط سعر الفضة سلباً على مستوى الدعم المحوري 18.38، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل دعم جيد ليحمي السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية الآن.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 18.38 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 19.64.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.40 والمقاومة 18.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد