شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً للدعم المحوري 1635.20 وارتد صعوداً من هناك في محاولة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، لييبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، ويحتاج السعر لاختراق 1655.90 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 1720.00.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1635.20 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستوى 1601.70 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1640.00 والمقاومة 1680.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للذهب 25-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.