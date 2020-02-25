شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً للدعم المحوري 1635.20 وارتد صعوداً من هناك في محاولة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، لييبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، ويحتاج السعر لاختراق 1655.90 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 1720.00.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1635.20 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستوى 1601.70 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1640.00 والمقاومة 1680.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي