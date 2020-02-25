شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى شهرين بفعل فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة ، فى ظل مخاوف تفشي فيروس كورونا فى أوروبا ، بعد انتشاره السريع فى شمال إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 3.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

وتعد خسارة الأمس للمؤشر الرئيسي للبورصات الأوروبية هي الأكبر منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016 ،بسبب تفشي انتشار كورونا فى شمال إيطاليا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، تاليه قطاع البنوك والشركات المالية مع هبوط بنسبة 1.4%.

Advertisements

انخفض مؤشر فوتسي الإيطالي بأكثر من 0.8% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، بسبب تصاعد مخاوف تضرر ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو جراء انتشار فيروس كورونا فى شمال البلاد.

أكدت السلطات الصحية الإيطالية يوم الثلاثاء على وجود أكثر من 152 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي ،مع ارتفاع الوفيات إلى 7 حالات.

وقررت الحكومة الإيطالية وضع حوالي 12 مدينة فى الشمال تحت الحجر الصحي ،حيث تقع مدينتي ميلانو والبندقية محور الزيادة فى حالات فيروس كورونا ،وتشكل تلك المناطق حوالي 30% من الناتج الاقتصادي لإيطاليا.

وقالت منظمة الصحية العالمية يوم الاثنين إن المنظمة أرسلت بعثة إلى إيطاليا لدعم السلطات فى فهم الموقف ،وأشارت إلى المخاوف من تفشي المرض هناك.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 3.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف تفشي فيروس كورونا عالميا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.6% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 0.5 % ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7%.