شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن أعلى مستوى فى 7 سنوات بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الستة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى سبع سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، لكن تظل تطورات تفشي فيروس كورونا عالميا ، محل اهتمام المستثمرين لتقييم تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.6% إلى 1,632.97$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,659.30$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,663.91$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة واحد بالمئة ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 1,689.33$ للأونصة.

تحققت تلك القفزة الجديدة فى أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،والهبوط الحاد فى معظم أسواق الأسهم العالمية ،نتيجة تفشي فيروس كورونا فى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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والانتشار السريع للفيروس التاجي الجديد خارج الصين ، صعد المخاوف بشأن تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي ،وجدد الرهانات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضغط لخفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف الأضرار المتوقعة.

فى الصين ،أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن 508 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ،و عن 71 حالة وفاة أخرى ،ليرتفع إجمالي عدد المصابين على مستوي البلاد إلى 77,658 حالة مؤكدة ،مع زيادة الوفيات بالفيروس القاتل إلى 2.663 حالة.

وفى كوريا الجنوبية أعلنت السلطات الصحية يوم الثلاثاء عن حدوث 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا،ليرتفع إجمالي المصابين إلى 977 حالة ،وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 12 حالة توفوا جراء كورونا وارتفع المصابين إلى 61 حالة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ،ليستمر الإجمالي عند 933.94 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.