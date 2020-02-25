هبوط كبير في أسعار الذهب ليفقد 12 جنيها.. وعيار 21 يسجل 713 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب هبوطًا كبيرًا منذ أمس الاثنين حيث فقدت 9 جنيهات وتبعتها اليوم الثلاثاء في صبيحة التعاملات بانخفاض بلغ 3 جنيه ليكون المجموع منذ مساء أمس انخفاضا نحو 12 جنيها، عقب هبوط سعر أوقية الذهب من 1683 إلي 1656 دولار، مع اتجاه لجني الأرباح.

سجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا تراجع ملحوظ اليوم الثلاثاء، مع اتجاه لجني الأرباح عقب صعود أوقية الذهب إلي 1683 دولاراً فى أعلي مستوي لع عالمياً منذ مارس 2013.



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 611 جنيها.

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عيار 21 يسجل 713 جنيها.

عيار 24 يسجل 815 حنيها .

الجنيه الذهب 5704 جنيها.

اوقية الذهب 1656 دولار.