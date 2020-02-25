شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 56.2 مليون دولار قيمة صادرات الأسمدة المصرية في سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية إجمالا ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي، وبلغت نحو 2.59 مليار دولار في ديسمبر 2019، ولكن رصدت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، مجموعة من السلع التي تراجعت صادرتها خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل سلع أخرى حققت ارتفاعا في نفس الفترة، والتي شملت نحو 8 سلع على وجه التحديد.

وحققت قيمة الصادرات المصرية من البترول الخام نحو 153.3 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 172.1 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت 10.9%، يليها قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والتي سجلت نحو 143.9 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 146.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 1.9%.

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وسجلت الصادرات المصرية من لدائن بأشكالها الأولية 79.6 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 110 ملايين دولار في نفس الشهر عام 2018، بنسبة تراجع بلغت 27.6%، ثم قيمة الصادرات المصرية من الفاكهة الطازجة وبلغت 56.5 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 61 مليون دولار في نفس الشهر عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 7.4%.

أما بالنسبة للصادرات المصرية من الأسمدة فقد بلغت نحو 56.2 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 123.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2018، بنسبة انخفاض بلغت 54.5%، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية من السجاد والكليم نحو 29.2 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 36.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2018، بنسبة تراجع بلغت 20.3%.

وحققت الصادرات المصرية من منتجات الألبان في ديسمبر الماضي نحو 26.1 مليون دولار، مقابل 27.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2018، بتراجع بلغ 6.2%، وأخيرا قيمة الصادرات من البرتقال الطازج والتي بلغت 20.7 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 87.5 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت 76.3%.