شكرا لقرائتكم خبر عن سعد نجيدة: سعر الغاز العادل للصناعة يتراوح من 3.5 إلى 4 دولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الأسبق، أن الارتفاع في أسعار الغاز خلال الفترات الماضية ساهم في زيادة خسائر الشركات الصناعية وارتفاع مديونيات الشركات كثيفة الاستهلاك للغاز.

وأضاف نجيدة لـ"الخليج 365" أن شركة الحديد والصلب على سبيل المثال كانت تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بـ 7 دولارات مما كبدها خسائر كبيرة ثم تم تخفيض السعر لـ 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر مرتفع أيضا ساهم في استمرار خسائر الشركة.

وأشار محمد سعد نجيدة أن السعر العادل لكل مليون وحدة حرارية للشركات الصناعية يجب ألا يزيد عن 4 دولارات باي حال، معتبرا أن وصول السعر لـ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يمثل السعر العادل .

Advertisements

وأوضح أن خفض سعر الغاز سيؤدى مباشرة إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الخسائر، ومن ثم زيادة المبيعات نتيجة زيادة تنافسية المنتج، مقارنة بالمنتجات المثيلة في الشركات المحلية أو العالمية وهو هدف للدولة لزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجارى.

وتتراكم مديونيات شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، للموردين الرئيسيين للشركة، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه، توزع بين 3.7 مليار جنيه مديونيات لشركات الغاز، و1.3 مليار جنيه لشركة الكهرباء، و408 مليون جنيه لشركة الكوك، و126 مليون جنيه للسكك الحديدية.