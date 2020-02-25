شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 2.5 مليار دولار زيادة بالصادرات المصرية فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة عام 2018، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصادرات نحو 2.59 مليار دولار في ديسمبر 2019، مقابل 2.57 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 0.5%.

وضمت قائمة أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها كلا من منتجات البترول والتي بلغت 315 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 251.3 مليون دولار بنفس الشهر لعام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 25.3%، كما بلغت الصادرات المصرية من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 69.1 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 55.4 مليون دولار في نفس الشهر لعام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 24.7%.

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وسجلت قيمة الصادرات المصرية من أدوية ومحضرات صيدلة نحو 29.9 مليون دولار ديسمبر الماضي، مقابل 28.3 مليون دولار بنفس الشهر لعام 2018، بنسبة زيادة 5.7%، كما بلغت الصادرات المصرية من بلاط وأدوات صحية زخرفية 25 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 23.5 مليون دولار في ديسمبر 2018، بنسبة زيادة 6.5%.

أما بالنسبة للصادرات المصرية من الأقمشة القطنية فقد بلغت نحو 21.7 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 17 مليون دولار بنفس الشهر عام 2018، بزيادة بلغت نحو 27.9%، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية من البصل الطازج نحو 15.1 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 8.1 ملايين دولار بنفس الشهر عام 2018، بزيادة بلغت نحو 86.3%.

وأخيرا سجلت قيمة الصادرات المصرية من الخضر المجمدة أو المبردة نحو 13.2 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 12.9 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.