شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1799 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 15168 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 4947 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل مستوى 1210 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1324 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 626 نقطة.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، عن تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب لعدد 140 ألف سهم بنسبة 16.2 مرة، ليتم تغطية الاكتتاب بالكامل بنسبة 100%، وبلغ عدد الأسهم المكتبب فيها 2.5 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون جنيه.

فيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة 2.30، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

وسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما 5213 سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 7 آلاف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 40 ألف سهم، واشترت مجموعة عامر بمجموعة عامر القابضة 2.5 مليون سهم.