شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تطرح هاتف HUAWEI Mate Xs ملك الهواتف القابلة للطي خلال مؤتمرها الافتراضي "TOGETHER Connecting Possibilities" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين هاتف HUAWEI Mate Xs، وهو الإصدار المتطور لهاتف HUAWEI Mate X الثوري القابل للطي خلال مؤتمر صحفي افتراضي تحت عنوان"TOGETHER Connecting Possibilities". يعد هاتف HUAWEI Mate Xs، المليء بأحدث التقنيات من هواوي، أكثر الهواتف المتطورة من هواوي والتي تتميز بتصميم رائد للهواتف الذكية القابلة للطي مع تصميم Falcon Wing المحسّن، وتفاعل ذكي محسّن للهواتف الذكيّة مع معالج Kirin 990 5G SoC، مما يوفر أداءً قوياً وتجربة مستخدم سلسة عبر استخدامات الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "لقد كان هاتف HUAWEI Mate X أول تجربة لنا في فئة الهواتف القابلة للطي، وأنه وضع المعايير لهذه الصناعة. يعمل هاتف HUAWEI Mate Xs على رفع مستوى الهواتف القابلة للطي بدرجة أكبر من خلال اتصال أقوى وتجربة مستخدم متكاملة. إنه أسرع هاتف ذكي يدعم تقنيّة الجيل الخامس 5G من فئته. استعدوا للقاء الغير مسبوق - مرة أخرى."

يوفر هاتف HUAWEI Mate Xs تجربة عرض FullView حقيقية من خلال شاشة قابلة للفتح الخارجي من الحافة إلى الحافة بمقاس 8 بوصة مُمكّنة بفضل تصميم المفصل الميكانيكي الجديد. تم تصميم الهاتف القابل للطي على شكل Falcon Wing لأول مرة على هاتف HUAWEI Mate X، ويضم أكثر من 100 جزء متشابك يعملون في وئام تام لتعزيز الشاشة مع تقديم تجربة مستخدم سلسة عبر الوضعين.

تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate Xs بشاشة مرنة تتميز بهيكل بوليمر مبتكر من طبقتين. يتم تصنيع شاشة العرض القابلة للطي باستخدام تقنية رائدة من هواوي تلتصق بطبقتين من مادة بوليميد من الدرجة الفضائية مع مادة لاصقة وواضحة للبصر. تتيح هذه المواد الفريدة للعرض إنتاج جودة صور رائعة وتشبع اللون وسطوعًا مع الحفاظ على درجة عالية من المتانة.

يعمل هاتف HUAWEI Mate Xs على واجهة تشغيل EMUI10.0.1، وهو نظام تشغيل يعمل بنظام أندرويد Android مفتوح المصدر. فهو لا يجمع فقط بين الأداء والأمان المحسّن، ولكنه يدعم أيضًا تقنيّة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration، التي تم تطويرها من قبل تقنيات هواوي المبتكرة والموزعة في الأساس. هذه التقنيّة تلغي الحواجز بين أنظمة Windows وAndroid. مع هذه الميزة الثورية يمكن اتصال هاتفك HUAWEI Mate Xs وحاسوبك HUAWEI MateBook آنيًا ونقل الملفات بسهولة، ويمكنك أيضًا التمتع بتطبيقات الهاتف الذكي المفضلة لديك على جهاز الحاسوب المحمول، وكذلك التحكم على نظامين في شاشة واحدة.

مدعوم بمعالج Kirin 990 5G، يستفيد هاتف HUAWEI Mate Xs من القوة الكاملة لمجموعة شرائح هواوي الأكثر تقدماً. يتضمن المعالج وحدة المعالجة المركزية الثماني النواة التي تضم اثنين من النوى Cortex-A76 المخصصة فائقة الحجم، واثنين من النوى Cortex-A76 مخصصة كبيرة وأربعة النوى Cortex-A55 الصغيرة، تعمل على مدار الساعة بسرعة 2.86 جيجاهيرتز.1

تتم معالجة الرسومات بواسطة وحدة معالجة الرسومات GPU Mali-G76 ذات 16 نواة، وهي أقوى وحدة معالجة الرسومات على هواتف هواوي، بينما يتم دعم مطالب الذكاء الاصطناعي بواسطة وحدة NPU المبنية على معمارية دافنشي من هواوي

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استمرارًا لتراث هواوي المتمثل في تصميم أفضل الكاميرات في الهواتف الذكية، تم تزويد هاتفHUAWEI Mate Xs بنظام كاميرا رائد. يحتوي الهاتف الذكي القابل للطي على كاميرا لايكا رباعيةSuperSensing بدقة 40 ميجا بكسل، مرتبة في شكل عمودي على طول الشريط الجانبي. حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 40 ميجا بكسل على عدسة (زاوية عريضة، f/1.8)، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 16 ميجا بكسل (f/2.2)، وكاميرا التقريب بدقة 8 ميجا بكسل (f / 2.4) وOIS) وكاميرا استشعار عمق ثلاثي الأبعاد. يدعم نظام الكاميرا مجموعة من خصائص OIS وتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تثبيت الصور Image Stabilization للحصول على صور ومقاطع فيديو ثابتة جدًا بجودة فائقة وتكبير يصل إلى 30X. كنظام كاميرا متعدد السيناريوهات، يدعم أيضًا ما يصل إلى 204800 وفق معيار ISO لالتقاط صور لا تصدق في بيئات الإضاءة المنخفضة.

نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف النقالة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من ناحية حجم شحنات الهواتف النقالة.

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