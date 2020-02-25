شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس تكرر توصيتها بزيادة الوزن النسبى لـ"السويدى إليكتريك" بقيمة عادلة 15.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرر بنك الاستثمار فاروس، من توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم شركة السويدى إليكتريك بقيمة عادلة 15.50 جنيه للسهم الواحد، مع بناء مراكز شرائية عند نقطة الدخول الحالية، مشيرة إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه يضغط على أداء السهم، خاصة فى ظل توقعات استمرار ارتفاع قيمته، إلا أن سعر السوق الحالى يراعى أى ارتفاع متوقع فى قيمة الجنيه مستقبلاً، كما أن السهم يتداول حاليًا عند مضاعفات جذابة.

ويتداول سهم شركة السويدى إليكتريك عند مضاعف ربحية مقداره 4.9 مرة لعام 2020، و3.8 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، واقترحت الشركة توزيع أرباح أسهم بقيمة 0.8 جنيه للسهم، مما يعنى عائد توزيع أرباح نسبته 6.2%، ويدخل هذا السهم ضمن قائمة أولى الخيارات المرشحة للصعود على مستوى أسهم قطاع الصناعات خاصة بعد التراجع الأخير الذى شهده سعر السهم.

وقال "فاروس"، إن تحقيق شركة السويدى إليكتريك، إيرادات بقيمة 12,082 مليون جنيه، بانخفاض 0.8% على أساس سنوي، 7.0% على أساس ربعي، وما تزال المشروعات المتكاملة المحفز الرئيسى لمستويات النمو، متفوقة على قطاع الأسلاك والكابلات من حيث الإيرادات، حيث بلغت نسبة المساهمة فى إجمالى الإيرادات 48% مقابل 40%، ومن حيث الهوامش أيضًا للربع الثانى على التوالي، وحقق هامش مجمل الأرباح ارتفاعًا فى الربع الرابع إلى 24.0% بفضل هوامش المشروعات المتكاملة (32.6%)، وعوض الضعف لمستويات هامش مجمل أرباح قطاع الأسلاك والكابلات (11.5% فى الربع الرابع، مقارنة مع 9.1% فى الربع الثالث 2019، و15.3% فى الربع الرابع 2018)، إضافة إلى ذلك، وصل صافى الدخل لمساهمى الشركة إلى 1,305 مليون جنيه، منخفضًا 12.3% على أساس سنوي، ومرتفعًا 57.4% على أساس ربعي.

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وأرجع فاروس، تراجع جمالى إيرادات شركة السويدى إليكتريك بنسبة 21.6% سنويًا نتيجة؛ أولا تراجع أحجام المبيعات السنوية بنسبة 10.1%، ثانيا ارتفاع قيمة الجنيه 10.8%، ثالثا هبوط أسعار النحاس 4.2%، ومن المتوقع أن يسيطر هذا الاتجاه على المشهد بالتوازى مع حركة سعر الصرف، وعلى ذلك، تراجع هامش مجمل الأرباح إلى 11.5% مقابل 15.3% فى الربع الرابع 2018، وسجل مجمل الأرباح 14,123 جنيه لكل طن، مرتفعًا 20% على أساس ربعى، ومنخفضًا 31% على أساس سنوى.

وبلغت إيرادات المقاولات 5,853 مليون جنيه، بارتفاع 26.4% على أساس سنوي، وبانخفاض 10.7% على أساس ربعى، على الرغم من تراجع المشروعات غير المنجزة إلى 58.5 مليار جنيه، ماتزال تعطي رؤية لفترة 37 شهرًا قادمة، وارتفع هامش مجمل الأرباح إلى 32.6% في الربع الرابع 2019 نتيجة الانتهاء من عدة مشروعات خلال هذا الربع، ومن المتوقع أن يظل قطاع المشروعات المتكاملة محفزًا أساسيًا لعملية النمو نتيجة زيادة عدد العقود المزمع تنفيذها خارج مصر.