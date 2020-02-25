شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة تُعلن عن محو خسائرها المتراكمة بالكامل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن انخفاض الخسائر المتراكمة يأتي نتيجة اتخاذها لإجراء تخفيض رأس المال.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، في الأول من يناير الماضي، تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 92.35%، من 196 مليون ريال، إلى 15 مليون ريال.

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وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن أسهم الشركة ستتراجع من 15 مليون سهم إلى 1.5 مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال، ناتجة عن خسائر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على النشاط الزراعي وتكوين مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً بنسبة 551.6% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، لتُسجل خسائر بقيمة 97.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.