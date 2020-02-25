شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الدرع العربي للتأمين تتراجع 51% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 50.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 16.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 34.3 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 35% و يقابلها ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 9% وارتفاع في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 3% وانخفاض في تكاليف الإكتتاب الإخرى بنسبة 24% وانخفاض في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 35% وارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 43%.
وحققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 358 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 452.6 مليون ريال خلال العام 2018.
وارتفع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 35% إلى 383.6 مليون ريال في العام 2019، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 284.2 مليون ريال خلال العام 2018.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 11.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 26.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 54.9%.
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