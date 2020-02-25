شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "الخزف السعودي" للتحول إلى الربحية خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الخزف السعودي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 220.6 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 74.2 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 160.4 مليون ريال خلال العام 2018.

Advertisements

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى تحسن الأداء وتحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة مع خسائر في العام السابق الى زيادة في المبيعات الناتجة عن إرتفاع متوسط السعر و الكمية المباعة خلال العام 2019.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 20.1% إلى 1.2 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.02 مليار ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 6.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 135 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع في الخسائر بلغت 95.1%.