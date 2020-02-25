شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة : تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في منظومات الكربون والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ضرورة إزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات ومنظومات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، كي تصبح مستدامة وقابلة للتوسع.

وأضاف في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون "لقد حان الوقت الآن لكي نضاعف جهودنا جميعًا في مجال احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، فالتطور التكنولوجي سوف يلعب دورًا محوريًا في إيجاد حلول فاعلة لتحدي الانبعاثات الكربونية".

وتابع : تقوم المملكة بالفعل بالاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لحلول الطاقة النظيفة بما يتضمن تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وبعض هذه الاستثمارات قائمة بالفعل وتُحدث فارقًا ملموسً