شكرا لقرائتكم خبر عن شركة: ميناء خصب العمانى يعلق الشحن من وإلى إيران اعتبارا من غد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تشغيل وإدارة الموانئ في عمان (مرافي) على تويتر إن ميناء خصب العماني سيعلق صادرات وواردات البضائع من وإلى إيران اعتبارا من غد الأربعاء 26 فبراير بسبب فيروس كورونا. وكتبت الشركة على تويتر "كإجراء احترازي، مرافي توقف عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بميناء خصب اعتبارا من يوم الأربعاء".

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