شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 12 جنيها وعيار 21 يسجل 713 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا تراجع ملحوظ اليوم الثلاثاء، مع اتجاه لجني الأرباح عقب صعود أوقية الذهب إلي 1683 دولاراً فى أعلي مستوي لع عالمياً منذ مارس 2013.

وفى سوق الصاغة بمصر، تراجع سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات بعد هبوطها مساء أمس 9 جنيهات، ليكون المجموع منذ مساء أمس انخفاضا نحو 12 جنيها، عقب هبوط سعر أوقية الذهب من 1683 إلي 1656 دولار، مع اتجاه لجني الأرباح.



أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 يسجل 611 جنيها. عيار 21 يسجل 713 جنيها. عيار 24 يسجل 815 حنيها . الجنيه الذهب 5704 جنيها. Advertisements اوقية الذهب 1656 دولار.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا" ارتفعت أمس الاثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثّل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيرا،ً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد، حين توفيّ 97 شخصاً بالفيروس.وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة، بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوبي.

وتراجعت عملات آسيوية، أمس، في الوقت الذي قاد فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف من وباء ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن في الذهب والدولار والفرنك السويسري، بحسب وكالات الأنباء العالمية.

وتراجعت عملات الصين وأستراليا ونيوزيلندا، كما هوت عملات الأسواق الناشئة بدول عدة، فى ظل طلب مرتفع على الملاذات الأمنه والذهب، لكن الاتجاه لجني الأرباح بعد هذه الارتفاعات بالذهب تسببت في هبوطه.