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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال حضورها اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.. وزيرة التخطيط: 5.3 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلى الإجمالى فى 18/2019.. زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه.. انخفاض معدل البطالة ل8٪.. زيادة السياحة بنسبة 28٪



مدخرات القطاع العائلي تحتل المركز الأول فى الودائع غير الحكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه مدخرات القطاع العائلي تحتل المركز الأول فى الودائع غير الحكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه شاركت الدكتورة وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 18/2019.

وفى بداية حديثها أثنت الدكتورة هالة السعيد على الجهد الكبير للجنة الخطة والموازنة فى مراجعة الحساب الختامي، مشيرة إلى أن كل الملاحظات التى جاءت بها اللجنة هي ملاحظات قيمة ومهمة.



الدكتورة هالة السعيد

وأوضحت السعيد أنه بمتابعة أداء الدولة المصرية فى العام المالى 18/2019، وهو العام الذى يأتى بعد عامين من إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهى فترة ليست بكبيرة فى عمر التنمية؛ نجد أنه فى هذا الإطار قامت الدولة المصرية بعمل قدر عال من التوازنات؛ من حيث الحفاظ على تخفيض معدلات العجز والدين والعمل فى ذات الوقت على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل على مستوى مختلف القطاعات، موضحة أن هذا التوازن هو عملية صعبة، نجحت فيه الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى فترة قصيرة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ 5.3 تريليون جنيه فى 18/2019 وهو ما يزيد بالأسعار الجارية بحوالي 20% عن الناتج المحلى الإجمالى فى 17/2018، موضحة أن الإنفاق الاستثمارى ساهم بحوالى 40% من النمو الاقتصادى، و30% من صافى التغير فى الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكى.

وأكدت هالة السعيد أن معدل النمو الذى حققته الدولة المصرية نجح فى عمل قيمة مضافة وأدى إلى توليد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة الذي وصل اليوم إلى 8%، مشيرة إلى قيام الدولة بإنشاء الكليات التكنولوجية لأول مرة فى المنظومة التعليمية، والكليات المجتمعية، والمدارس الفنية المرتبطة بالمصانع، وهو ما يعمل على تغيير تركيبة الخريج الذي يحتاجه سوق العمل.

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الدكتور حسين عيسى

أضافت وزيرة التخطيط أن هذا النمو يأتي من عدد من القطاعات مثل قطاع السياحة الذي شهد زيادة فى أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية بنسبة 28% مما انعكس على زيادة إيرادات السياحة، كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي له قيمة مضافة فى إطار تركيبة الوظائف المواكبة للتكنولوجيا وزيادة أعداد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك زيادة رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 17.5%.

وحول استثمارات القطاع الخاص أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه نتيجة جهود الحكومة فى هذا الشأن، وهو مؤشر جيد حول انتعاش القطاع الخاص؛ حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك نمو يزيد عن العام السابق بنسبة 77%، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعى، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها.

وأشارت السعيد إلى أن معدل استثمار الناتج المحلى وصل العام الماضي إلى 18.2% ونستهدف هذا العام فى 19/2020 الوصول إلى 20%.

وفيما يتعلق بمدخرات القطاع العائلي قالت وزيرة التخطيط إنها تحتل المركز الأول فى الودائع الغير حكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، وهى تمثل وعاء ادخارى واستثمارى مهم للدولة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن نسب تنفيذ الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق الذى وصلت فيه نسب التنفيذ إلى 71%، مما يعنى أن هناك تحسن ومتابعة أدق فى عملية تنفيذ الاستثمارات.