شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 3 سنوات مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي ،من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يدعم هذا الارتفاع انخفاض عائدات سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،فى ظل تصاعد مخاوف تفشي فيروس كورونا عالميا ،وتأثيره السلبي على أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0867$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0851 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0845$.

حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.0778$.

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وسجل اليورو أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار عند 1.0872$ ، بدعم بيانات أظهرت ارتفاع مستويات الثقة فى مناخ الأعمال فى ألمانيا خلال شباط/فبراير ، فى علامة إيجابية لمسار تعافي أكبر اقتصاد فى أوروبا.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار نزول مستويات العملة الأمريكية من أعلى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح.

وبخلاف عمليات جني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ،عقب انخفاض عائدات سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، فى ظل تصاعد مخاوف تفشي فيروس كورونا عالميا ،وتأثيره السلبي المحتمل على مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية بحلول حزيران/يونيو القادم ،وأكثر من 50 نقطة أساس لتخفيضها بحلول نهاية العام ،الأمر الذي أوقف موجة اندفاع شراء الدولار الأمريكي.