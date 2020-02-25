شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر النحاس– تحليل -25-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحدث سعر النحاس أي فارق سعري حتى هذه اللحظة نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية وتقديمها لعزم سلبي متكرر مقارنة بثباته الإيجابي فوق الدعم الرئيسي والممتد نحو 2.5000 تقريبا.

لذلك, نتوقع تقديم السعر لتداولات جانبية إضافية لحين تجميعه للعزم الإيجابي من جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمثل بمستوى 2.6100 و 2.6700 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5400 و 2.6100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد