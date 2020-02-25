شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحوم قرب الدعم الأولي– تحليل - 25-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر البلاتين بتداولات الفترة الأخيرة لسلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يكرر تذبذبه ضمن مستوى تشبع البيع, ليؤكد بذلك محاولات تأجيل الهجوم الصاعد ولنلاحظ تذبذبه قرب الدعم الأولي المتمركز عند 950.00.
نذكر بأن ثبات هذا الدعم يشكل عامل أساسي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية والتي تستهدف بدورها مستوى 1025.00 وصولا نحو 1070.00 خلال الفترة القادمة, أما تسلل السعر دون مستوى 950.00 فإن ذلك سيجبره على تشكيل ارتداد تصحيحي هابط جديد ليسهل محاولة اختبار دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 920.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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